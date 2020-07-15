Zenit Kulübü, 29 yaşındaki Baron ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Geçen sezon Kızılyıldız ile çıktığı 26 THY Avrupa Ligi karşılaşmasında 11,6 sayı, 2,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamaları yakalayan Baron, 2017–2018 sezonunda Eskişehir Basket'te forma giymişti.