Zenginlik sembolü mü yoksa büyücülük işareti mi? Kırmızı rujun tarihi bildiğinizden çok farklı!
Kırmızı ruj, yüzyıllar boyunca zenginlik ve güç sembolü olarak kabul edilmiştir. Ancak, tarihinin derinliklerine indikçe, bu ikonik rengin büyücülükle ilişkilendirildiği karanlık dönemler de ortaya çıkar. Kırmızı ruju sadece bir güzellik ürünü olarak görmek, onun renkli ve karmaşık geçmişini göz ardı etmek olur. İşte detaylar!
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Her kadının makyaj çantasında kendine yer bulan kırmızı ruj, aslında sandığımızdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Tarih boyunca kraliçelerin dudaklarını süslemekten, cadı avlarının hedefi olmaya kadar birçok farklı rol üstlenmiştir. Peki, bu cesur rengin, tarih sahnesinde ne gibi izler bıraktığını biliyor musunuz?
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KLEOPATRA'DAN TAYLOR SWİFT'E
"Dragon Girl" ve "Cherries in the Snow" gibi çağrışım yapan isimlerle anılan ve Kleopatra ve Taylor Swift gibi isimler tarafından kullanılan kırmızı ruj, güzelliğin ve gücün zamansız bir simgesi olarak varlığını sürdürmüştür. Yakın zamanda İran'da bulunan 4.000 yıllık bir şişede modern ruj tariflerini andıran bitkisel balmumu ve toz mineral karışımı pigmentlerin keşfedilmesi bu mirası daha da güçlendirmiştir.
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Bugün, kırmızı ruj bir güven ve cazibe ifadesi olmaya devam ediyor, ancak anlamı akışkan ve çeşitli. Bazıları için klasik kadınlığı ve sofistikeliği temsil ederken, diğerleri için bireyselliğin ve meydan okumanın cesur bir iddiasıdır. Cazibesi sadece tonunda değil, çağrıştırdığı sayısız yorum ve duyguda yatmaktadır.
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KIRMIZI RUJUN ANTİK KÖKLERİ
Kırmızı dudak boyası, antik Mezopotamya Kraliçesi Puabi'nin (diğer adıyla Shubad) güç statüsünü sembolize etmek amacıyla dudaklarını boyamak için beyaz kurşun ve ezilmiş kırmızı kayalardan oluşan bir karışım kullandığı M.Ö. 3500 yıllarına dayanmaktadır.
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Bu trend tuttu: arkeolojik kazılar, birçok zengin Sümerlinin midye kabuklarında saklanan dudak renklendiricileriyle gömüldüğünü ortaya çıkardı. Antik Mısır'ın aristokratları koyu kırmızı dudaklar için reçine ile karıştırılmış kırmızı aşı boyasını tercih ediyorlardı. Kraliçe Kleopatra, kokineal böceklerinden elde edilen koyu kırmızı bir pigment olan karmini tercih etmiştir.
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KRALİYETTEN BÜYÜCÜLÜĞE
Schaffer, Orta Çağ'da, "Haçlı Seferleri Batı Avrupa'yı Orta Doğu'nun yaygın kozmetik kullanımıyla yeniden tanıştırdığında, rujun biraz kötücül bir cazibe kazandığını" yazıyor. Hıristiyanlar makyajın, Tanrı'nın tasarımının bir parçası olarak alçakgönüllülüğü ve doğal güzelliği vurgulayan dini öğretilere karşı olduğunu düşünüyorlardı.
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İngiltere'de kırmızı rujun kötü ruhları kovma gücüne sahip olduğu düşünülüyordu. İnançlı bir kişi olan Kraliçe I. Elizabeth, dudaklarını kokineal, arap zamkı, yumurta akı ve incir sütünden yapılan özel bir kızıl renkle süslemiştir. Onun kraliyet onayı bir trend yarattı ve kırmızı ruj onun saltanatı sırasında (1558-1603) popülerliğini artırdı.
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CADILARLA ALAKALI KORKULAR YAYGINLAŞTI
Ancak, halefi I. James'in (1603-1625) hükümdarlığıyla birlikte, cadılıkla ilgili toplumsal korkular kozmetik uygulamalara gölge düşürdü. 1770 yılına gelindiğinde, erkekleri evliliğe ikna etmek için makyaj yaptığı düşünülen her kadının cadı olarak yargılanabileceğini belirten bir yasa çıkarıldı.
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İSYAN RENGİ HALİNE GELDİ
Kırmızı ruj, 1920'lerin süfrajet hareketi sırasında kadın hakları mücadelesini simgeleyen yeni bir önem kazandı. Güzellik girişimcisi Elizabeth Arden, 1912 yılında süfrajetlere ruj tüpleri dağıttığında Elizabeth Cady Stanton, Charlotte Perkins Gilman ve Emmeline Pankhurst gibi kadınlara cesaret nişanı olarak kırmızı ruj sürmeleri için ilham verdi.
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Takip eden on yıllar boyunca kırmızı ruj giderek daha popüler hale geldi. Vogue 1933'te "20. yüzyılın jestlerini gelecek nesiller için devam ettirecek olsaydık, ruj sürmek listenin başında yer alırdı" diye ilan etti.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE KIRMIZI RUJ
İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde, kırmızı ruj bir isyan sembolünden vatansever bir kadınlık ve dayanıklılık sembolüne dönüşmüş, "Fighting Red!" ve "Victory Red!" gibi tonlar popüler hale gelmiştir. Schaffer, kırmızı rujun "savaş çabalarının hayati bir parçası" olduğunu yazıyor. Arden, kadın deniz piyadelerinin üniformalarındaki parlak kızıl süslemelere uygun bir renk üretti ve fabrika soyunma odaları işçilerin moralini yükseltmek için rujla dolduruldu.
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DÜNYACA ÜNLÜ KADINLAR BU RENGİ TERCİH ETTİ
Audrey Hepburn ve Marilyn Monroe gibi Hollywood ikonları tarafından modanın vazgeçilmezi haline getirilen koyu kırmızı dudak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da klasik bir seçim olarak kaldı. Bu modanın mirası, Taylor Swift gibi günümüzün ünlülerinde de görülüyor.
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GÜNÜMÜZDE HALA KIRMIZI RUJ İSYANI TEMSİL EDİYOR
Ancak zamansız cazibesi, bireyleri büyülemeye ve güçlendirmeye devam ederek, isyan ve gücün bir amblemi olarak statüsünü yeniden teyit ediyor.
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2018 yılında Nikaragua'da düzenlenen #SoyPicoRojo kampanyasında kırmızı ruj süren kadın ve erkekler ülkedeki diktatörlüğü protesto etti. 2019'da Şili'de binlerce kadın cinsel şiddeti kınamak için kırmızı ruj sürerek cesur kırmızı dudağın modasının hiçbir zaman geçmediğini kanıtladı.
Kaynak: National Geographic