KLEOPATRA'DAN TAYLOR SWİFT'E

"Dragon Girl" ve "Cherries in the Snow" gibi çağrışım yapan isimlerle anılan ve Kleopatra ve Taylor Swift gibi isimler tarafından kullanılan kırmızı ruj, güzelliğin ve gücün zamansız bir simgesi olarak varlığını sürdürmüştür. Yakın zamanda İran'da bulunan 4.000 yıllık bir şişede modern ruj tariflerini andıran bitkisel balmumu ve toz mineral karışımı pigmentlerin keşfedilmesi bu mirası daha da güçlendirmiştir.