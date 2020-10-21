Zengilan Rayonu (Azerice: Zəngilan rayonu),Azerbaycan'da rayon olarak adlandırılan birinci derece idarî bölümlerden birisidir. Rayon Türkçedeki 'ilçe' kelimesiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz.

1993'ten itibaren Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin desteğindeki Ermeni güçler tarafından işgal edilmiştir.

İşgal sonucunda rayonda 33.990 sakinin %99 çoğunluğunu oluşturan Azeriler tamamen sürgün edilmiş ve Ermeniler bölgeye 383 kişi yerleştirerek Kovsakan (Ermenice: Կովսական) adı vermişler.

20 Ekim 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezinin 27 yıl sonra işgalden kurtarıldığını açıkladı. Zengilan rayonu ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyde beraberinde işgalden kurtarıldı.