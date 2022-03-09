10 yıl sonra müziğe dönüyor!

HABERTURK.COM

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Zendaya (25), rol aldığı "Euphoria" adlı dizinin bestecisi Labrinth ile yeni şarkılar üzerinde çalıştı.

Zendaya, dizinin ikinci sezon finalinde jeneriklerde çalan "I'm Tired" ve yeni karakter Elliot'ın uzun bir sahnede Rue'ya seslendirdiği "Elliot's Song" isimli parçalara imza attı.

"MÜZİKTEN UZAKLAŞMIŞTIM"

Ünlü isim, hayranlarına teşekkür ederek, müziğe dönüş sinyali verdi. Zendaya, konuyla alakalı, "Birkaç nedenden dolayı müzikten bir süre önce uzaklaştım ama yine de onu gerçekten seviyorum. Bu yüzden son birkaç gündür sadece küçük bir ayak parmağımı biraz müziğe daldırmak için aldığım nezaket ve destek benim için mutlak dünya anlamına geliyor." dedi.