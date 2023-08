Zendaya, Angus Cloud'a bu sözlerle veda etti

Zendaya, "Angus’un sonsuz güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onu bu hayatta tanıma, 'kardeşim' deme, sıcak gözlerini görme, parlak gülümsemesini ve bulaşıcı gülüşünü görüp duyma şansım olduğu için çok minnettarım. İnsanların sevdikleri kişilerden bahsederken bu ifadeyi kullandıklarını biliyorum; 'girdikleri her odayı aydınlatabilirler.' Bunu yapmakta en iyisiydi. Onu bu şekilde hatırlamak istiyorum. Etrafındakilere her zaman yaydığı sınırsız ışık, sevgi ve neşe için yaşamın her anının kıymetini bileceğim. Kalbim şu anda annesi ve ailesiyle birlikte, bu süreçte lütfen nazik olun, yas herkes için farklı görünür" dedi.