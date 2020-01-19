Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin ikinci bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ayaz, Firuze’yi adım adım takip ederken, feci şekilde dövülen Faruk’a neler olduğu merak uyandırıyor. Firuze’nin babası Yaşar’ı hapishanede ziyaret ettiği ve perişan halinin dikkat çektiği tanıtımda Ayaz ve Ertan arasında soğuk rüzgarlar eserken, Firuze’nin “Ben asla pes etmem!” sözleri dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor. İşte, Zemheri'nin 2. bölüm 2. fragmanı...

ZEMHERİ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Zemheri Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

ZEMHERİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mimarlık okuyan Firuze’yi iş ilanlarına baktığı sırada gören ve büyülenen Ayaz, Firuze’yle tanışmanın yollarını aradı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlayan Firuze ve Ayaz, kendilerine ait bir geleceğin hayalini kurmaya başladı. Hayatını kurtardığı Berrak’ın kendisine beslediği sevgiye karşılık vermeyen Ayaz, Berrak’ın abisi Ertan’la karşı karşıya geldi. Kardeşinin aşkına karşılık vermesi için dünyayı önüne sereceğini söyleyen Ertan, Ayaz’dan istediği yanıtı alamadı. Fakat sonrasında Ayaz öyle bir yol ayrımında kaldı ki, merkezinde Firuze’nin taht kurduğu kalbinden, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Aşkını hiçe sayıp annesi uğruna feda eden Ayaz, kendini istemese de Berrak’a teslim etmek zorunda kalırken, arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde Firuze’yi bıraktı. Firuze yıllar sonra yaşanan bir kaza sonrası babasının suçsuzluğunu ispatlamak için harekete geçtiği sırada beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kaldı. Ayaz’ı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında gördü. Ertan’ın kız kardeşi Berrak’la nişanlı olan Ayaz, karşısında Firuze’yi buldu. Hayat büyük bir çıkmaza giren Firuze’ye ne getirecekti?

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.