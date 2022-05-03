Zelenskiy Rusya'nın yeni hedefini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin kıtlığa neden olmak için tahıl depolarını hedef aldığını iddia etti.

Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada ayrıca, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına alması nedeniyle Ukrayna'nın on milyonlarca ton tahıl kaybedebileceğini ve bunun Avrupa, Asya ve Afrika'yı etkileyecek bir gıda krizini tetikleyebileceğini söyledi.

Avustralya haber programına 60 Minutes'a konuşan Zelenskiy, "Rusya gemilerin girip çıkmasına izin vermiyor, Karadeniz'i kontrol ediyor" dedi. Rusya, ülkemizin ekonomisini tamamen bloke etmek istiyor” dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'DA KITLIK HEDEFLİYOR"

Öte yandan Ukrayna Rusya'yı füze saldırısında tahıl deposunu hedef almakla da suçladı. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, Rus güçlerinin Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak hedefler belirlediğini söyledi.

Denisova'nın açıklamalarını doğrulayan Zelenskiy ise Telegram'da yaptığı açıklamada, "Seçtikleri hedefler, savaşın Rus ordusu için bir imha savaşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tarımsal depoları hedef aldılar" açıklamasında bulundu.