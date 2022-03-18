Zelenskiy ve Macron'dan 'barışçıl diyalog' görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diyaloğumuz devam etti" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın saldırılarına karşı mücadelede, özellikle savunma alanında halka yönelik destek konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Barışçıl diyaloğun sürdürülmesine özel önem verilmektedir. Savaş karşıtı koalisyonu güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.