Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Zelenskiy ve Danimarka Başbakanı Frederiksen yeni savunma yardım paketini görüştü

        Zelenskiy ve Danimarka Başbakanı Frederiksen yeni savunma yardım paketini görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Ukrayna için yeni savunma yardım paketini görüştüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna ve Danimarka liderlerinden kritik görüşme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Frederiksen ile bir araya geldi.

        Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmede Danimarka'nın Ukrayna için yeni 12. savunma paketini ele aldıklarını belirtti.

        Danimarka’da Ukraynalı pilotların F-16 uçaklarında eğitiminin sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, “Ukraynalı askerlerin hedefi, F-16 uçakları için ülkede bir an önce gerekli altyapıyı hazırlamaktır.” dedi.

        Zelenskiy, görüşmede Ukraynalı askerler için eğitim olanaklarının genişletilmesi ve modern savaş uçaklarının Ukrayna'nın savunmasına entegrasyonunun hızlandırılması konusunun da ele alındığını aktardı.

        Danimarka ile mayın temizleme araçlarının Ukrayna’da üretilmesi konusunda anlaşmaları olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu yönde Danimarkalı şirketlerle çalışabileceklerini söyledi.

        Zelenskiy, başta gıda ihracatı olmak üzere ülke altyapısı ve limanlarının da sürekli saldırılara uğradığını belirterek, limanları ve tahıl koridorlarının çalışma imkanlarını korumak için neler yapılabileceği konusunu tartıştıklarını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa