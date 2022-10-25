"Avrupa’nın güvenliğini savunmak için savaşmaktayız"

Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin Berlin'de düzenlenen konferansa video bağlantısı ile katılan Zelenskiy, "Binlerce ev, okullar, caddeler, tren istasyonları ve nükleer santrallar yakılıp yıkıldı. Dolayısıyla Ukrayna’ya yatırım, geleceğin AB ülkesine yatırımdır. Avrupa, ancak Ukrayna ile birlikte düşünülebilir. Ukrayna, Rusya’ya karşı Avrupa’nın güvenliğini savunmak için savaşmaktadır.” dedi.
Zelenskiy Rus füzelerinin ve İran'a ait insansız hava araçlarının ülkesinin enerji sektörünün "üçte birinden fazlasını" yok ettiğini aktardı.
Hastaneler, okullar, ulaşım yolları ve diğer hayati altyapı yatırımlarının acil yapılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın enerji altyapısının üçte birinden fazlası füze saldırılarıyla tahrip edilmişti. Yeniden yapılanmanın bu kısmı savaş sonrasına ertelenemez. Ukrayna'nın bunun için şimdi paraya ihtiyacı var. Önde gelen sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7 tarafından düşünülen yeniden yapılandırma fonu önümüzdeki aydan itibaren çalışmalarına başlamalıdır." diye konuştu.
Gelecek yıl bütçe açığını dengelemek için 38 milyar dolarlık bir mali ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Zelenskiy, özellikle bu parayla öğretmenlere, doktorlara ve emekli maaşlarına ödeme yapılacağına işaret etti.
Zelenskiy, Ukrayna'da konutların yeniden inşası için büyük bir ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu an itibariyle tek bir kuruş bile almadık. Bu nedenle sizden bugün gerekli kararı vermenizi rica ediyorum" dedi.
AB'nin Ukrayna'ya yardım ederek kendi geleceğini de güvence altına alacağını vurgulayan Zelenskiy, "Topraklarımızın tamamını Rus işgalcilerden kurtardığımızda, AB Rus enerji kaynaklarını bizim yardımımızla ikame edebilecektir ve potansiyel olarak onlarca gigawatlık elektrik ihracatımız Avrupa iklim politikasının temel direklerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
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