        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu | Dış Haberler

        Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın New York'ta ABD Başkanı Trump'ın ekibiyle görüşeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 13:57 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:57
        Ukrayna ile ABD heyetleri yarın görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

        Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

        "(29 Ağustos) Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

        Zelenskiy, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

