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Haberler Dünya Zelenskiy: Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak - Dünya Haberleri

Zelenskiy: Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna bayrağı kesinlikle Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak." dedi.

Giriş: 13.01.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy: Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak - Dünya Haberleri
AA

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla Ukrayna halkına seslenerek, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki son durumu güvenlik güçleri yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda ele aldıklarını aktardı.

Güvenlik toplantısında, Donetsk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerdeki planlarını görüştüklerini dile getiren Zelenskiy, "Elbette bir numaralı konu Soledar, Bahmut ve Donetsk yönü için genel mücadeledir." dedi.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, görüşmelerde AB ile entegrasyon sürecinde Ukrayna'ya destek verilmesi konusunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA

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