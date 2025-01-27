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        Haberler Dünya Zelenskiy: Trump savaşı nasıl bitireceğini tam olarak bilmiyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Trump savaşı nasıl bitireceğini tam olarak bilmiyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran tarafından gözaltına alınan ve aylar sonra serbest bırakılan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'ya bir röportaj verdi. Zelenskiy "Trump gerçekten savaşı bitirmek istiyor ama nasıl yapacağına dair detayları kendisi de bilmiyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:59
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        Zelenskiy: Trump savaşı nasıl bitireceğini tam olarak bilmiyor
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran tarafından aylarca gözaltında tutulan ve geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılan İtalyan gazeteci Cecilia Sala ile bir araya geldi.

        Sala'nın sorularını yanıtlayan Zelenskiy Rusya'nın savaşa dair tutumu ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın barış istemediğini dile getiren Zelenskiy Rusya'nın sadece güç dilinden anlayacağını dolayısıyla barışın da ancak güçle sağlanabileceğini ifade etti.

        Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik niyetine de değinen Zelenskiy "Trump gerçekten savaşı bitirmek istiyor. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Çünkü detayları bilmiyoruz. Esasen Trump da savaşı nasıl bitireceğine dair detayları bilmiyor. Putin ise savaşı bitirmek istemiyor." dedi.

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