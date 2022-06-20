Zelenskiy: Tarihi bir haftaya başlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği’nden (AB) ülkesinin adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle tarihi bir haftaya başladıklarını, bu nedenle özellikle bu hafta Rusya’nın düşman faaliyetlerinde artış beklediklerini belirtti.
Zelenskiy, gece yayımladığı video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, “AB'den Ukrayna’nın adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle gerçekten tarihi bir haftaya başlıyoruz.” dedi.
Bu konuda AB Komisyonundan zaten olumlu bir sonuç aldıklarını aktaran Zelenskiy, “1991’den bu yana Ukrayna için şu anda beklediğimiz kadar çok az önemli kararın alındığını herkes biliyor. Eminim ki sadece olumlu bir karar tüm Avrupa’nın çıkarına olacak.” diye konuştu.
Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın AB’ye adaylık statüsüne ilişkin kararın alınacağı bu hafta Rusya’dan ülkesine yönelik düşman faaliyetlerinin artmasını beklediklerine de işaret ederek “Ve sadece Ukrayna’ya değil, diğer Avrupa ülkelerine de karşı. Hazırlanıyoruz ve hazırız. Ortaklarımızı uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu 17 Haziran’da, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti. AB Komisyonunun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyine sunulacak.
UKRAYNA: SAVAŞTA ÖLEN RUS ASKERİ SAYISI 33 BİN 800 OLDU
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 33 bin 800’e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Rusya’ya ait 216 uçak, 181 helikopter, 1477 tank, 3 bin 888 zırhlı araç, 749 top, 130 füze, 238 roketatar sistemi ve 98 hava savunma sistemi, 2 bin 527 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi, 601 insansız hava aracının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
SEVERODONETSK'TE TAM KONTROLÜN SAĞLANMASI İÇİN SAVAŞ SÜRÜYOR
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise Rus birliklerinin Donetsk yönündeki saldırılarının Severodonetsk ve Bahmut kentleri sınırında yoğunlaştığı bildirildi.
Özellikle saldırıların havadan yapılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Savaş, Severodonetsk şehrinde tam kontrol sağlamak için devam ediyor.” denildi.
Bunun yanı sıra Harkiv şehri ve çevresinde de bombalı saldırıların arttığı ve şu anda 5 deniz füzesinin Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurmak için hazırda beklediği de aktarıldı.
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