Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa

Zelenskiy: Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, birinci yılına yaklaşan savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesinde yoğunlaştığını belirterek, Rusya'ya karşı ülkelerini savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını söyledi

Giriş: 06.02.2023 - 03:28 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy: Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok
Zelenskiy: Başka seçeneğimiz yok
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ülkesinde yoğun çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

AA'nın haberine göre; Zelenskiy, yayınladığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek, ülkesinde devam eden savaş hakkında son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

En ağır çatışmaların Donetsk bölgesinde sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarını geri püskürtmek için mücadele etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin cephe hatlarındaki saldırıları artırma girişiminde bulunduğuna dikkati çekerek, "Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

UKRAYNA'DAN RUSYA'NIN NÜKLEER ENDÜSTRİSİNE YAPTIRIM KARARI

Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırımlar uygulanmasına karar verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırımlara ilişkin NSDC (Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi) kararı yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunu, Ukrayna'daki nükleer altyapılara karşı saldırılar düzenlemekle suçladı ve asıl amaçlarının Rusya'nın nükleer endüstrisine küresel yaptırımların uygulanması olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, nükleer konusunu diğer devletlerin egemenlik ve güvenliğini tehdit etmek için kullandığını savunan Zelenskiy, "Tüm bunlar, Rusya'nın nükleer endüstrisinin küresel yaptırımlar altında olması için yeterli nedenler. Ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Tarihi yapılar karla kaplandı
Tarihi yapılar karla kaplandı
Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.