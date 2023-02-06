Zelenskiy: Başka seçeneğimiz yok

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ülkesinde yoğun çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

AA'nın haberine göre; Zelenskiy, yayınladığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek, ülkesinde devam eden savaş hakkında son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

En ağır çatışmaların Donetsk bölgesinde sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarını geri püskürtmek için mücadele etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin cephe hatlarındaki saldırıları artırma girişiminde bulunduğuna dikkati çekerek, "Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

UKRAYNA'DAN RUSYA'NIN NÜKLEER ENDÜSTRİSİNE YAPTIRIM KARARI

Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırımlar uygulanmasına karar verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırımlara ilişkin NSDC (Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi) kararı yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunu, Ukrayna'daki nükleer altyapılara karşı saldırılar düzenlemekle suçladı ve asıl amaçlarının Rusya'nın nükleer endüstrisine küresel yaptırımların uygulanması olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, nükleer konusunu diğer devletlerin egemenlik ve güvenliğini tehdit etmek için kullandığını savunan Zelenskiy, "Tüm bunlar, Rusya'nın nükleer endüstrisinin küresel yaptırımlar altında olması için yeterli nedenler. Ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

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