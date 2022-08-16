Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni üs olarak kullanıp nükleer şantaj yapıyor

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve Rusya'nın kontrolü altında bulunan Zaporijya'da yaşanacak bir felaketin Avrupa'yı tehdit edeceğini söyledi. Zelenskiy, dünya liderlerinden, Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini çekmesi için Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istedi.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları için tesisi üs olarak kullandığını söyleyerek, Kremlin'i "nükleer şantaj" yapmakla suçladı.

Rusya, Mart ayında Ukrayna'nın güneyindeki santrali ele geçirmişti.

Santralin bombalanması konusunda Moskova ve Kiev'den karşılıklı yapılan açıklamalar sonrası Birleşmiş Milletler (BM) "nükleer felaket" uyarısı yaptı.

BM Genel Sekreteri António Guterres santraldeki durumun "felakete yol açabileceğini" söyledi.

BM nükleer denetçilerini tesise göndermeye hazır olduğunu kaydetti. Ancak bunun için her iki ülkenin onayı gerekiyor.

Zelenskiy, santrale ateş eden herhangi bir Rus askerinin "özel hedef" olacağını söyledi.

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Altı nükleer reaktörlü Zaporijya santrali, Ukrayna'nın güneyinde, Dinyeper Nehri kıyısındaki Enerhodar kentinde yer alıyor.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayarak santrali birkaç gün içinde ele geçirdi. Moskova tesisi işletmesi için Ukraynalı personeli alıkoydu.

BM, santral çevresinde devam eden çatışmaların Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyecek bir nükleer felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rusya, bölgedeki çatışmalar sırasında radyoaktif maddelerin sızmasını önlemek için tesisin kontrolünü ele geçirdiğini söylüyor.

Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı video konuşmasında Zelenskiy, Rusya'nın tesise ateş açarak "sürekli provokasyon" yaptığını ve burada konuşlu güçlerin nehrin diğer kıyısındaki Nikopol ve Marhanets şehirlerini bombalamak için burayı üs olarak kullandığını söyledi.

Zelenskiy bunun "Ukrayna'ya ve tüm özgür dünyaya şantaj yapmak" için yapıldığını söyledi. Ancak "Rus şantajının terörle mücadele için daha fazla küresel çabayı harekete geçirdiğini" vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Rusya'nın santrali işgal ettiği "her günün" Avrupa'ya yönelik radyasyon tehdidini arttırdığını da sözlerine ekledi.

BBC'nin araştırması, şantiyedeki Ukraynalı işçilerin birçoğunun zorlu koşullar altında silahlı koruma altında tutulduğunu ortaya çıkardı.

G7 Dışişleri Bakanları geçen hafta Rusya'nın derhal bölgeden çekilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da "nükleer güvenliği tehlikeye atan tüm askeri faaliyetlere" son verilmesi çağrısında bulunan açıklamalarını yineledi.

Kırım'da patlamalar

Rus devlet medyası, Salı günü Kırım'da patlamalar olduğunu duyurdu.

Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti.

Reuters ajansının haberine göre, bunlar arasında Mayskoye köyündeki bir mühimmat deposu da bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yarımadanın kuzeyinde büyük patlamalar olduğu görülüyor.

RIA haber ajansı, saldırılarda ciddi kayıplar olmadığına dair Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verdi.

Patlamalara Ukrayna'nın saldırılarının yol açtığına dair bir bilgi henüz teyit edilmedi.