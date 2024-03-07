Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya'nın Odesa'daki saldırısına Yunanistan Başbakanı çok şaşırdı, ben şaşırmadım

        Zelenskiy: Rusya'nın Odesa'daki saldırısına Yunanistan Başbakanı çok şaşırdı, ben şaşırmadım

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün Odesa kentini ziyaret ettikleri sırada Rusya'nın hava saldırısı düzenlemesine konuk Başbakan'ın çok şaşırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:23 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy'den 'Miçotakis ve Odesa' açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalyan devlet televizyonu RAI'de yayınlanan "Cinque Minuti (5 dakika)" isimli programa katılan Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

        Zelenskiy, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Karadeniz kıyısındaki Odesa kentinde temaslarda bulunduğu sırada Rusya'nın hava saldırısı düzenlediği hatırlatılarak, kimin hedef olduğu sorusuna, "Resmi bir ziyaretti ve 300 metre ötemize füze isabet etti. Sirenler, füzeler düştükten sonra çaldı. Kimi vurmak istediklerini bilmiyorum, inanılmaz bir şey. Kendim için konuşmuyorum ama başka bir devletin lideri vardı. Yunanistan Başbakanı çok şaşırdı, ben şaşırmadım. Neyi vurmak istediklerini söylemek zor. Başka bir devletin başbakanı ziyaretteyken balistik füzeyle saldırmak mantıksız bir eylemdir." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Zelenskiy, "Rusya'nın beni on defadan fazla öldürmeye çalıştığı söyleniyor ama kesin rakamı bilmiyorum, hesaplamıyorum. Başkanım ve ben de diğer Ukraynalılar gibi bu riske maruz kalıyorum." dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in durmayacağını anladığını söyleyen Zelenskiy, "Ukraynalılar, bugün çok büyük bir bedel ödüyor. Askerlerimizi kaybediyoruz ama ortaklarımızın bunu anlayacağını ve bizi destekleyeceğini umuyoruz, Ukrayna düşerse Rusya'nın ileriye gideceğini anlamalarını umuyoruz. NATO ülkelerinden birine mutlaka saldıracaktır, İtalya da bu ülkelerden biri. Birine bile saldırsa hepsi çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak." diye konuştu.

        Zelenskiy, Rusya'nın mühimmat açığı olduğunu ve İran ile Kuzey Kore'den mühimmat almaya çalıştığını belirterek "Rusların bir araya ihtiyacı var. Askerlerinin çoğu öldürüldü. Esirlerden görüyoruz ki savaşmak için bize gelen birliğin bir aydan fazla bir hazırlığı yok." ifadelerini kullandı.

        Savaşta ateşkesin kendileri için zor bir süreç olduğuna inandığını kaydeden Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ve geleceği bakımından büyük bir sorun, tüm Avrupa için de büyük bir sorun. Kırım'ın ve Donetsk'in işgalinden sonra da bu sorunu yaşadık. Bu duraklama Putin için lazım, kendisini güçlendirmek için bir için fırsat." yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Zelenskiy, Putin'in amacının, Ukrayna'yı yok etmek ve Rusya'ya ilhak etmek olduğunu söyledi.

        "Modern silahlara sahip olsaydık, savaşın kaderini değiştirebilirdik"

        Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklar dışındaki bölgelerde Alman uzun menzilli Taurus füzelerini "kullanmama sözü" verdiklerini vurguladı.

        Modern silahlara sahip olmanın önemine işaret eden Zelenskiy, "Rus silahlarına karşılık gelen modern silahlara sahip olsaydık, savaşın kaderini değiştirebilirdik. Herson gibi şehirlerimizde uzun menzilli silahlar kullanan Rus güçlerine uygun silahlarla karşılık verebiliriz. Daha uzun menzilli silahlarla onları daha uzağa sürebiliriz. Onlar bize göre 20 kilometre daha öteyi vurabiliyorlar. Farklı türde mühimmat eksikliğimiz var. Amacımız topraklarımızı özgürleştirmek ve böylece savaş sona erer." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, komşuları Moldova'nın da Rusya'nın saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Rusya, Moldova'yı işgal etmek istiyor. Ukrayna istihbarat bilgilerini paylaştı ve bu sayede Moldova, Rusya'nın darbe girişimine hazırdı. Bizim istihbaratımızla bu risk önlendi. Moldova’ya bir saldırı, imkansız değil." dedi.

        Volodimir Zelenskiy, savaşın sona ermesini çok istediklerini ancak istikrarlı ve adil bir barışın kendilerine garanti edilmesi gerektiğini, bu konudaki ilk zirveyi İsviçre'de yapacaklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Pazar günü havalar ısınacak
        Pazar günü havalar ısınacak
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Habertürk Anasayfa