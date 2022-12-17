Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerindeki enerji ve sivil altyapıya saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirirken, Rusya'nın elinde büyük çaplı bombardıman için yeterli füze kapasitesinin hala olduğunu söyledi.

Giriş: 17.12.2022 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik birkaç büyük saldırı daha düzenleyebilecek yeterli füze stokuna sahip olduğunu belirtti.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rus güçlerince bugün Ukrayna'nın önemli altyapılarına yönelik düzenlenen füze saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunca ülkesine yönelik 60 füzenin havada imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, etkili faaliyetlerinden dolayı hava savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

Rus saldırılarında başkent Kiev'in de hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Ülkenin orta bölgelerinde ve Kiev yakınlarında 40'tan fazla teröriste ait roket imha edildi." dedi.

Saldırılarda Krıvıy Rih şehrinde bir konuta füzenin isabet etmesi sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, füze saldırılarında ağırlıklı olarak sivil ve enerji altyapıların hedef alındığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle toplam 14 bölgede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktaran Zelenskiy, Kiev ve çevresindeki ilçelerde suların kesildiğini belirtti.

"Hala bu tür birkaç büyük saldırı için yeterli füzeleri var." diyen Zelenskiy "Bu darbelerden sonra kendi gücümüze tekrar dönecek kadar kararlılığımız ve inancımız var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, uluslararası ortaklarına Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeleri çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı
Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı
Kiev'de patlamalar meydana geldi
Kiev'de patlamalar meydana geldi
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Kiev'de patlama sesleri duyuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.