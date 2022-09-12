Getty Images Bir elektrik santraline düzenlenen saldırı yangına yol açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Zeleskiy Rusya'nın, Ukrayna karşı taarruzunun intikamını almak için Ukrayna'nın doğusunda elektrik kesintisine neden olarak "halkın aydınlanmasını ve ısınmasını engellediğini" açıkladı.

Kesintilerin doğudaki Harkov ve Donetsk bölgelerindeki milyonlarca kişiyi etkilediği belirtilmişti.

Harkov belediye başkanı elektrik şebekesinin artık normale döndüğünü açıkladı.

Kesintiler Ukrayna'nın, doğusunda Rusya'nın işgal ettiği 3 bin kilometrekarelik alanı yeniden ele geçirdiğini açıklamasından sonra yaşandı.

BBC bu iddiaları doğrulayamadı.

Kesintilerin ardından Cumhurbaşkanı Zelenskiy, sosyal medyada Rusya'yı sivil altyapıyı hedef alarak "terör eylemleri" gerçekleştirmekle suçladı.

Telegram'daki mesajında Zelenskiy: "Soğuk, açlık, karanlık ve susuzluk bizim için 'dostluğunuz ve kardeşliğiniz' kadar korkunç ve ölümcül değil." dedi.

Harkov Valisi Ihor Terekov şehir altyapısını hedefleyen Rus saldırılarının Pazar akşamı şehrinin büyük bir bölümünü elektriksiz ve susuz bıraktığını söyledi.

Saldırıları Ukrayna ordusunun son başarıları karşısında Rusya'nın "aşağılık ve alaycı bir intikam girişimi" olarak nitelendirdi.

BBC'nin muhabiri Orla Guerin, akşam ilerleyen saatlerde iki füze saldırısı daha duyulduğunu aktardı.

Belediye başkanı bölgede sükunet çağrısı yaptı ve acil durum servislerinin hasarı onarmak ve yangınları söndürmek için harekete geçtiğini açıkladı.

Komşu Sumy bölgesinin belediye başkanı da sadece bir bölgedeki 130 yerleşim yerine elektrik verilemediğini söyledi.

Dnipropetrovsk ve Poltava'da da benzer sorunlar olduğu belirtildi.

Zelenskiy, Perşembe akşamı bin kilometrekarelik alanın geri alındığını söylemişti.

Bu rakam Cumartesi akşamı 2 bin kilometrekareye ardından Pazar günü 3 bine yükseldi.

BBC, Ukraynalı yetkililerin verdiği rakamları doğrulayamıyor, çünkü gazetecilerin cephe hatlarına erişimine izin verilmiyor.

BBC

Cumartesi günü doğudaki karşı saldırıda Ukrayna birlikleri Rusya'nın elindeki hayati önemdeki ikmal kasabaları İzyum ve Kupyansk'a girmişti.

İngiltere savunma bakanlığı yetkilileri ise çatışmaların bu kasabaların dışında devam ettiği uyarısında bulunmuştu.

Kiev'deki yetkililer de Ukrayna güçlerinin İzyum çevresindeki bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirmek için savaşmaya devam ettiğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Cumartesi günü askeri birliklerin Ukrayna’nın doğusundaki İzyum, Balakliya ve Kupyansk kasabalarından geri çekildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, Izyum’daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya'daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiği belirtilmişti.

Moskova, “İzyum-Balakliya birliklerinin geri çekilmesi ve organize bir şekilde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına sevkine yönelik üç günlük operasyon gerçekleştirildi." açıklamasını yapmıştı.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Harkov’un Rusya tarafından kontrol edilen bölgesinin baş yöneticisi, bölgede halkın Rusya’ya tahliye edilmesini önerdi.

Rusya hala ülkenin yaklaşık beşte birini kontrol ediyor ve savaşın hızlı bir şekilde sona ereceğini pek kimse düşünmüyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın karşı saldırı potansiyeli konusunda uyarıda bulundu.

Reznikov, "Karşı saldırıyla bölgeyi özgürleştirirsiniz, ondan sonra onu kontrol etmeniz ve savunmaya hazır olmanız gerekir" dedi.