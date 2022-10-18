Zelenskiy: Rusya, hava saldırılarıyla elektrik santrallerimizin yüzde 30’unu imha etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırılarında ülkesinin elektrik santrallerinin yüzde 30'unun kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Zelenskiy bu nedenle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu ve artık Rusya'yla müzakere edecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi.
Zelenskiy, saldırılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, işgalci Rus güçlerin, “en iyi yaptıkları şeyin sivilleri öldürmek olduğunu ve buna devam ettiklerini” söyledi.
Rus güçleri, Ukrayna'da başkent Kiev ve diğer büyük şehirlerde enerji tesislerini hedef alan yeni saldırılar başlattı.
Kiev yakınlarında sabah saatlerinde birkaç büyük patlama sesi duyuldu.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, kritik öneme sahip altyapı hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.
Elektrik kesintileriyle birlikte pek çok şehirde Ukraynalılar, jeneratörler ve gazlı ocaklar satın almaya başladı. Halka, enerji tüketimlerinde tasarrufa gidilmesi çağrısı yapıldı.
BBC’ye konuşan Ukraynalı milletvekili Lesia Vasylenko, “Rusya’nın, enerji tesislerine ve sivil altyapılara yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Rusların sonbahara doğru kent merkezlerini hedef alan saldırıları artırmasını da bekliyorduk ve tam da bu senaryonun gerçekleşmesiyle karşı karşıyayız" dedi.
Rusya dün Kiev'in merkezindeki pek çok noktayı kamikaze İHA’larla hedef almış, saldırılarda biri altı aylık hamile bir kadın olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Sumi kentinde de saldırılar sonucu da 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, İHA’ların İran tarafından Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ederek sağlandığını savunuyor. İran iddiaları reddediyor.
Rusya da kamikaze saldırılarında İran yapımı İHA’ların kullanıldığı iddialarını yalanladı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, söz konusu silahlara yönelik hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi.
Ukrayna yetkililerine göre ise Kiev ve Sumi'deki saldırılarda Shahed-136 model İHA'lar kullanıldı.
Öte yandan, savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük mahkum takası yapıldı. 108’i Ukraynalı kadın olmak üzere 218 tutuklu takas edildi.
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