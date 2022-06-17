Zelenskiy: Rusya 'en yüksek' bedeli ödemeli

Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Kiev'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Ülkesi için savunma ve güvenlik meselelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rus füzelerinin Ukrayna halkı ile toprakları için tehdit unsuru kalmaya devam ettiğini söyledi.
Zelenskiy, "Rus ordusunun füze saldırılarının birçoğu sıradan insanlara ve sivil altyapıya yöneliktir. Ruslar, ev, okul, hastane, üniversite, ulaşım araçlarını vuruyor. Rus füzelerine karşı savunma desteği, ortaklarımız, hepimiz için öncelikli olmalıdır. Bu, topraklarımızın büyük bölümündeki insanlarımızın hayatını garanti altına alacak." dedi.
Johnson ile ağır silah sevkiyatının artırılması ile ilgili konuları ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna'ya hava savunmasının sağlanması bugün çok önemlidir. Bu yönde hareket etmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.
"RUSYA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETMELİ"
Rusya’ya savaş nedeniyle yaptırımların uygulandığına dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Zelenskiy, "Saldırgan Rusya'nın bu savaş için en yüksek bedeli ödemesi gerekiyor. Ayrıca Rusya, insanlarımıza ve işletmelerime verdiği tüm zararı tazmin etmelidir." şeklinde konuştu.
Küresel gıda krizine de değinen Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna limanları üzerindeki abluka nedeniyle küresel piyasada oluşan gıda açığından sorumludur. Afrika ve Asya ülkeleri açlıktan korunmalıdır. Tüm dünyadaki insanlar, temel gıda ürünlerinin fiyatların yükselmesinden korunmalıdır. Rus saldırganlığı olmasaydı gıda açığı bu düzeyde olmazdı." dedi.
Ülkesini kış mevsimi için hazırlama yönünde adımlar attıklarını dile getiren Zelenskiy, İngiltere’nin bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, "Savaşı kazanacağımızdan şüphe yok. Bu nedenle zaferi elde ettikten sonra Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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