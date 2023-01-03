Zelenskiy: Rusya bizi tüketmek istiyor

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Ukrayna lideri Zelenskiy, 11. ayındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy gece yayınladığı video mesajında, "Rusya'nın Shahed insansız hava araçlarını kullanarak uzun süreli bir saldırı planladığına dair bilgimiz var. Muhtemelen bitkinlik yaratmak istiyor. İnsanlarımızı, uçaksavar savunmamızı, enerjimizi yoruyor" dedi.

Ukrayna lideri, ülkelerinin 'teröristlerin hedeflerinde başarısız olması için harekete geçmesi ve her şeyi yapması' gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA