Zelenskiy'den Rusya açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın askeri birliklerini ülkesinin sınırından çekmesi gerektiğini belirtti.
Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna’nın doğusu meselesine değinen Zelenskiy, bu anlaşmalar konusunda "sorumlu davranış sergilediklerini" ifade etti.
Zelenskiy, Rusya ile söz konusu anlaşmaların uygulanması konusunda farklı görüşlere sahip olduklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"Bu anlaşmaların bazı maddeleri hoşuma gitmiyor. Minsk anlaşmalarındaki maddelerin uygulanması sırası ile ilgili farklı tavır sergiliyoruz ancak topraklarımızın işgal altından kurtarılmasını sağlayacak ve ülkemizi herhangi bir şekilde koruyacak adımlar atmalıyız.
"YALNIZCA KENDİMİZE GÜVENMELİYİZ"
AA'nın haberine göre; Donbas’ta gerilimin artması ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, "Ukrayna’nın güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor. Bu durumda yalnızca kendimize güvenmeli ve kötü şeyler için hazırlıklı olmalıyız. Tüm ittifaklara rağmen bunu yapıyoruz." dedi.
Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker bulundurduğunu ifade ederek, "Rusya’nın askeri birliklerini sınırlarımızdan çekeceği zamanı bekliyoruz. Bu, çok önemli işaret ve Rusya’nın gerilimi yükseltip yükseltmeyeceği yönündeki soruya tek doğru cevaptır." diye konuştu.
"KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI YÖNÜNDEKİ EYLEMLER ÜZERİNDE ANLAŞTIK"
Ukrayna ile İngiltere’nin ortak projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Zelenskiy, İngiltere’nin ülkesine antitank füzeleri sevk ettiğini ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin güçlendirilmesi için maddi destek sağladığını dile getirdi.
Zelenskiy, "Johnson ile görüşmede, Rusya’nın durdurulması yönünde bir takım ortak adımları istişare ettik. Karadeniz bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması ile siber güvenlik ve siber savunma alanında iş birliğinin yoğunlaştırılması yönünde ortak eylemler üzerinde anlaştık." ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Zelenskiy, gerilimin artması durumunda Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.
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