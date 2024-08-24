Zelenskiy Moskova bağlantılı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklayan yasayı imzaladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Moskova bağlantılı kilisenin faaliyetlerini yasaklayan yasayı imzaladı.

Bu ayın başlarında parlamento tarafından onaylanan yasa tasarısı, hükümetin Ortodoks kilisesinin Rusya bağlantılı bir kolunun faaliyetlerini yasaklamasını öngörüyordu.

Kiev, Moskova'nın Ukrayna'ya işgal girişiminde kiliseyi suç ortaklığı yapmakla suçluyor.

Kilisenin faaliyetlerine yasak

Ukrayna Parlamentosu, ülkede Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını kabul etmişti.

Parlamento genel kurulunda "Rusya Federasyonu ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik" yasa tasarısının oylaması yapılmış, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklayan tasarı, oylamaya katılan 322 milletvekilinin 265'nin oyu ile kabul edilmişti.