Zelenskiy'den Mariupol açıklaması

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Mariupol'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, Rus askerlerinin kuşatması altındaki Mariupol'e yönelik "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız. Bugün imkansız." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın Mariupol'e askeri yöntemlerle girmesine imkan tanıyacak ağır silahlara sahip olmadığını belirten Zelenskiy, ayrıca Mariupol'den Ukraynalı askerlerin tahliyesine yönelik, Rusya'nın sadece mahkumları takas ettiğini kendilerine bildirdiğini aktardı.
AA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Ukrayna ve Kanada halkları, Rusya'nın yaymaya çalıştığı tiranlığa karşı özgürlük mücadelesinde yan yana duruyor. Trudeau, ülkemizin zafere daha hızlı hareket etmesi için ihtiyaç duyduğu silahlar hakkında bilgi verdi. Kanada'nın, kurtarılmış bölgelerin mayınlardan arındırılması konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemli. (Trudeau) Savaş sonrası yeniden yapılanma için çözümler üzerinde birlikte çalışmayı kabul etti. Yoğun görüşmeler için teşekkürler."
"RUS SALDIRILARINA KARŞI ÇOK NAMLULU ROKETATARLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Zelenskiy, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
Çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında 2 aydan fazla devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Bilohorivka köyüne havadan saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Rus bombasıyla yapılan saldırıda burada 60 kişi öldürüldü. Bu kişiler, köydeki okulda saldırılardan saklanıyordu. Bu, Nazilerin Avrupa'ya yaptığı kötülüğü taklit etmek demektir." dedi.
Rusya'nın Odessa ve diğer kentlere saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Sivilleri Rus saldırılarından koruyabilecek çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Zorbalığa hizmet eden tüm Rus memurları, kolluk kuvvetlerinde çalışanlar ve özellikle de hakimlerin yaptırım listelerinde yer alması gerekiyor. Bu şahıslar listelerde henüz yok. Savaş suçlu işleyen tüm Ruslar, adalete teslim edilmeli ve uluslararası işbirliği yoluyla tutuklanmalıdır." dedi.
Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, savaşta hasar gören altyapıyı onarmak için en az 600 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Zelenskiy, küresel gıda pazarının istikrarın sağlanması için girişimlerinin pekiştirilmesinin önemini vurguladı.
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