Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail'i, Kasım 2022'de G20 liderlerine sunduğu Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirecek 10 öneriden oluşan "barış formülünün" uygulanmasına katılmaya davet etti.

Zelenskiy, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabulüne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

İsrail'in her zaman Ukrayna'nın Orta Doğu'daki önemli ortaklarından olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Cohen'in ziyaretinin savaş başladığından bu yana bir İsrail temsilcisinin ülkeye ilk ziyareti olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Cohen ile görüşmesinde çeşitli alanlarda ikili işbirliği geliştirme konusunu görüştüklerini belirterek, "İsrail'i 'barış formülümüzün' uygulanmasına katılmaya davet ediyorum." dedi.

Sağladığı insani yardımlar için İsrail'e teşekkür eden Zelenskiy, görüşmede İsrail'in savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına katılım konularını ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın mayın temizlemede İsrail'in deneyiminden yararlanabileceğini ifade etti.

Rus savaşının adil bir şekilde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk temelinde bitmesini isteyen Zelenskiy, Kasım 2022'de G20 zirvesine katılan liderlere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirecek 10 öneriden oluşan "barış formülü" sunmuştu.

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