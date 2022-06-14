Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda savaşın 110 gününü değerlendirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donbas bölgesinde başarılı operasyonlar düzenlediğini kaydetti.
Söz konusu 110 gün içinde ülkenin güney bölgelerinde yeniden kontrol sağladıklarını, Harkiv bölgesinin de büyük kısmını düşmanın elinden kurtardıklarını aktaran Zelenskiy, "Genel olarak, 1000'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı, işgalcilerin Ukrayna'nın güneyindeki saldırıları durduruldu." dedi.
"SAVAŞIN BEDELİ UKRAYNA İÇİN ÇOK AĞIR"
Öte yandan, Ukraynalı askerlerin Donbas'ta da Rus güçlerine büyük kayıplar verdirdiklerini dile getiren Zelenskiy, "Donbas'taki muharebeler kesinlikle Avrupa'da ve Avrupa için düzenlenen en acımasız muharebelerinden biri olarak tarihe geçecek." diye konuştu.
Ülkesinde devam eden savaşın sona ermesi için güçlü ve modern silahlara ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Ve her gün ortaklarımızın dikkatini, sadece yeterli miktarda modern topçuların Ukrayna'ya avantaj sağlayacağına ve nihayet Ukraynalı Donbas'ta Rus saldırılarını sona erdireceğine çekiyoruz."
Zelenskiy, devam eden savaşta birçok sivilin ve çocuğun hayatı kaybettiğini vurgulayarak, "Ukrayna için bu savaşın bedeli çok ağır ve korkunçtur." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya ile savaşta Ukrayna'daki cephe hattının 2 bin 500 kilometreyi geçtiğine dikkati çeken Zelenskiy, "devam etmek ve tüm topraklarını özgürleştirmekten başka seçenekleri olmadığının, işgalcileri topraklarından kovacaklarının" altını çizdi.
"KIRIM RUSLARIN HUZURA KAVUŞACAĞI BİR TOPRAK DEĞİL"
Zelenskiy, Rusya'nın işgal ve ilhak ettiği tüm toprakların özgürleştirilmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini, bu topraklarda yaşayan insanlara Ukrayna'nın diğer bölgelerinde şimdi devam eden savaşla ilgili doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini belirterek, "Onlara Ukrayna ordusunun mutlaka geleceğini söyleyin. Elbette Kırımımızı da özgürleştireceğiz. Ukrayna bayrağı yine Yalta, Sudak, Dzhankoy ve Yevpatoriya üzerinde dalgalanacak. Ve Kırım'da değerli topraklara el koyan her Rus yetkili şunu aklında tutmalı ki burası onların huzura kavuşacakları bir toprak değil." ifadelerine yer verdi.
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