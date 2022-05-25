Zelenskiy ile Putin bire bir görüşecek mi?

Son dakika: Zelenskiy ile Putin bire bir görüşecek mi?

Reuters

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılar aracılığıyla değil, doğrudan görüşme konusunda istekli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Putin "gerçeği anlarsa" fikir ayrılıklarında diplomatik bir çıkış yolu bulma olasılığının olduğunu ifade etti.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın tüm topraklarını alana kadar savaşacağını da sözlerine ekledi.

Zelenskiy ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan önceki hatlarına dönmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde zamana oynadığını belirten Zelenskiy, "Bu, müzakereler için ilk adım olabilir" dedi.