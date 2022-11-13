Zelenskiy: Herson'da 60 yerleşim yeri geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin Herson'dan çekilmesiyle kentin geri alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, şu anda işgal altında olan tüm kentlerde Herson'dakine benzer karşılamaların olacağını ifade ederek, "Bu tür karşılamaları daha çok göreceğiz. Halen işgal altındaki şehir ve köylerde. Kimseyi unutmadık, kimseyi bırakmayacağız. Savunma operasyonlarımız ve diplomasimiz sayesinde, devlet sınırımıza, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırının tüm bölümlerine kesinlikle ulaşacağız" dedi.
"HERSON'DA 60 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDI"
Rus birliklerinin çekilmeden önce kritik altyapıyı yok ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "İşgalciler Herson'dan kaçmadan önce tüm kritik altyapıyı yok ettiler, iletişim, su temini, ısı, elektrik... Rusların her yerde aynı amacı var. İnsanlarla mümkün olduğunca alay etmek. Ama her şeyi geri getireceğiz. İnanın bana" diye konuştu.
Zelenskiy, ayrıca Herson bölgesinde 60 yerleşim yerinin de geri alındığını duyurarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herson bölgesindeki 60'tan fazla yerleşim yerinde savunma güçleri kontrolü ele geçirdi, polis tedbirleri almaya başladı. Herson'da da önlemler alınmaya devam ediyor. Kurtarılan bölgenin her yerinde bomba imha uzmanlarımızın yapacak çok işi var. Mayınlar, tetik telleri ve patlamamış mühimmat gibi yaklaşık 2 bin patlayıcı madde halihazırda temizlendi. Şimdi tüm Herson sakinlerine dikkatli olmalarını ve işgalciler tarafından bırakılan binaları ve nesneleri bağımsız olarak kontrol etmeye çalışmamalarını söylemek çok önemli. Lütfen, eğer kasaba halkıyla bir bağlantınız varsa, bunu onlara ilettiğinizden emin olun."
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!