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Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Hiroşima kentine geldi.

Giriş: 20.05.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için Japonya'da
HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya hükümeti, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin Hiroşima'ya geleceğini duyurmuştu.

Söz konusu ziyaret Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi oldu.

Zelenskiy'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtililyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenskiy'nin bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" kaydedildi.

Ukraynalı lider, zirve marjında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşme de yapacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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