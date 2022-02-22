Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın kararını görüşecek

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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.

Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Putin, iki devleti tanıma kararı almasının ardından Rus askerlerini bölgeye gönderme kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterilerek, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz." denilmişti.