Zelenskiy duyurdu: Rus güçleri tren istasyonuna saldırdı

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

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Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenskiy, "Chaplyne bugün bizim acımız. Şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybetti. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı. Ukrayna, Rusya'ya yaptığı her şeyin sorumluluğunu alacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Şüphesiz işgalcileri topraklarımızda çıkaracağız. Özgür Ukrayna'mızda bu kötülüğün hiçbir izi kalmayacak." dedi.