Zelenskiy duyurdu: Rus güçleri tren istasyonuna saldırdı

Foto: İHA

Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenskiy, "Chaplyne bugün bizim acımız. Şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybetti. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı. Ukrayna, Rusya'ya yaptığı her şeyin sorumluluğunu alacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Şüphesiz işgalcileri topraklarımızda çıkaracağız. Özgür Ukrayna'mızda bu kötülüğün hiçbir izi kalmayacak." dedi.