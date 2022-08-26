Zelenskiy: Dünya Zaporijya’da radyasyon kazasından kıl payı kurtuldu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgali altındaki Zaporijya nükleer santralinin Perşembe günü Ukrayna’nın elektrik şebekesinden bağlantısının koptuğunu; Avrupa’nın ciddi radyasyon felaketiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgali altındaki Zaporijya nükleer santralinin Perşembe günü Ukrayna’nın elektrik şebekesinden bağlantısının koptuğunu; Avrupa’nın ciddi radyasyon felaketiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Zaporijya’nın güvenlikli şekilde çalışmaya devam etmesinin destekleyici elektrik gücüne bağlı olduğunu belirten Zelenskiy, tehlikenin şimdilik geçtiğini söyledi.
Santral çevresindeki çatışmalar sebebiyle aynı gün erken saatlerde bazı bölgelerde küçük çaplı yangınlar çıkmış; elektrik hatları zarar görmüş ve elektrik akımı kesintiye uğramıştı.
Avrupa’daki en büyük nükleer santral olan Zaporijya Rusya’nın kontrolüne geçtiğinden bu yana birçok uluslararası kurum ve lider, ciddi bir nükleer tehlike endişesi olduğunu söylüyor.
Rusya, Ukrayna’yı santrali hedef almakla suçlarken Ukrayna da Rusya’nın santrali askeri üs olarak kullandığını savunuyor.
Perşembe geç saatlerde bir açıklama yapan Zelenskiy, “Dizel jeneratörler devreye sokulmuş olmasaydı; elektrik gider gitmez santraldeki çalışanlarımız müdahale etmeseydi; şu an bir radyasyon kazasının sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor olurduk.” dedi.
Çarşamba günü çıkan yangınlar birlikte dün erken saatlerde hatların zarar görmesiyle birlikte çalışan iki güç ünitesinin şebekeyle bağlantısı geçici olarak kesilmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) “Nükleer güvenlik için santral dışından gelen güvenlikli bir elektrik desteği şart” açıklaması yapmıştı.
Zelenskiy yangın için Rus bombardımanını suçlarken bölgeye Moskova tarafından atanan yönetici Yevgeny Balitsky, Ukrayna güçlerinin açtığı ateşin yangına sebep olduğunu savundu.
BBC, yangınlara neyin sebep olduğunu bağımsız kaynaklarca teyit edemedi.
Bir süre elektrik bağlantısı kesilmiş olsa da alınan önlemler neticesinde Zaporijya’daki radyasyon seviyesi normalin üzerine çıkmadan tehlike atlatıldı.
Nükleer santral Ukrayna’nın elektriğinin beşte birini sağlıyor. Mart başından bu yana Rusya’nın kontrolünde olan Zaporijya’daki santrali Ukraynalı operatör ve teknisyenler çalıştırmaya devam ediyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Zelenskiy: Dünya Zaporijya’da radyasyon kazasından kıl payı kurtuldu/zelenskiy-dunya-zaporijyada-radyasyon-kazasindan-kil-payi-kurtuldu-3515134
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