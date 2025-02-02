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        Haberler Dünya Zelenskiy: Dışarıda tutulmamız çok tehlikeli | Dış Haberler

        Zelenskiy: Ukrayna'nın dışarıda tutulduğu görüşmeler çok tehlikeli

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşla ilgili görüşmelerde Ukrayna'nın dışarıda tutulmaması gerektiğini ve böylesi bir durumun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 01:25 Güncelleme: 02.02.2025 - 01:25
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        Zelenskiy: Dışarıda tutulmamız tehlikeli
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Associated Press'e verdiği röportajda savaşa ilişkin görüşmelere dikkati çekerek, Ukrayna'nın görüşmelerin dışında tutulmaması gerektiğini vurguladı.

        Rusya ile ABD arasında savaşla ilgili görüşmelerde Ukrayna'nın dışarıda tutulmasının çok tehlikeli olduğunu belirten Zelenskiy, ABD ile daha fazla temas kurulması gerektiğini ifade etti. Zelenskiy "Kendi aralarında görüşmeler olabilir ancak savaşla ilgili görüşmelerde dışarıda tutulmamız çok tehlikeli." dedi.

        Barış görüşmelerinde Rusya, ABD ve Ukrayna'nın olacağını ve Avrupa Birliği'nin de görüşlerinin barış masasında dile getirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin de masada olması gerektiğini söyledi.

        Zelenskiy, Rusya'nın barışa zorlanmasında enerji ve banka sistemine yönelik yaptırımların çok faydalı olacağını iddia ederken, eş zamanlı olarak Ukrayna'nın askeri gücünün tahkim edilmesi gerektiğinin altınız çizdi.

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