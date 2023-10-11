Zelenskiy'den sürpriz NATO karargahı ziyareti

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Şubat 2022'de Rusya ile ülkesi arasındaki savaşın başlamasından sonra NATO'ya ilk kez gelen Zelenskiy'i karargahın girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Zelenskiy, gelecek kışın ülkesi için en büyük sınamalardan biri olacağını vurguladı.

Zelenskiy, NATO ülkelerinin savunma bakanlarıyla Ukrayna'nın önceliklerini ele alacaklarını ifade etti.

Önceliklerinin hava savunma sistemi olduğunu belirten Zelenskiy, "Hava savunma sistemlerini enerji ağını, tahıl geçiş rotalarını korumak için topraklarımızın somut coğrafi noktalarına konuşlandırmamız lazım." diye konuştu.

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Zelenskiy, "Uzun menzilli füzeler ya da uzun menzilli silahlar, adına ne dediğimiz fark etmez, önemli olan nasıl elde edeceğimiz." dedi.

Odaklarının "her bir günü kurtarıp savunmaya nasıl devam edecekleri" olduğuna işaret ederek, "Burada mesele mühimmat." ifadesini kullandı.

Stoltenberg: Desteğimiz sürecek

Stoltenberg ise Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini söyledi.

ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında yaklaşık 50 ülkenin temsilcisinin toplanacağını, Ukrayna'ya yeni desteklerin verileceğini aktaran Stoltenberg, ayrıca NATO-Ukrayna Konseyi'nin toplanacağını bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya hava savunma, topçu sistemleri ve mühimmat desteği gerektiğinin altını çizerek, bugün müttefiklerden yeni destek açıklamaları beklediklerini kaydetti.

"Putin'in yine kışı savaş silahı olarak kullanmaya hazırlandığını görüyoruz." diyen Stoltenberg, Rusya'nın enerji sistemlerine saldırısının önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin silah ve mühimmat üretimini artırdığını, şu anda artışı sağlayacak 2,4 milyar dolarlık yeni sözleşme bulunduğunu, üretimi sürekli olarak artırdıklarını bildirdi.

Zelenskiy alkışlarla karşılandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gazetecilere açıklama yaptıktan sonra NATO karargahında toplantıların yapılacağı bölüme yürürken, bu bölümde toplanan NATO çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı.

Gündemde; Ukrayna, Kosova, İsrail-Filistin var

Stoltenberg, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın geri dönmesini engellemeyi amaçlayan NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu, gerginliğin arttığı Kosova'daki NATO Barış Gücünü (KFOR), ayrıca dün Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattında meydana gelen hasarı ele alacaklarını aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Önemli olan, bunun nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak. NATO'nun kritik altyapılarına kasıtlı bir saldırı olduğu kanıtlanırsa, bu ciddi bir durum olur ve NATO'dan birlik içinde kararlı bir karşılık bulur." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, brifing verecek

Toplantının yarınki bölümüne, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın video konferansla katılacağını aktaran Stoltenberg, Gallant'ın İsrail'deki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin İsrail'deki sivillere yönelik saldırıları kınadığını ifade ederek, Gallant'tan son durumla ilgili brifing alacaklarını kaydetti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.