Zelenskiy: Mariupol'de 120 bin sivil abluka altında

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İspanya ve Danimarka Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki sürecin Ukrayna’nın doğusu için zor olacağını söyledi.

"ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ELE GEÇİRDİLER"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Mariupol’ün tam kontrolünü ele geçirdiklerine yönelik açıklamasına değinen Zelenskiy, “Mariupol’ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var.” dedi.

AA'nın haberine göre; Zelenskiy, “Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol’da abluka altında.” ifadelerini kullandı.

"AZOVSTAL FABRİKASINDA 400 YARALI UKRAYNA ASKERİ VAR"

Mariupol’deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yaralı Ukrayna askerinin bulunduğunu da aktaran Zelenskiy, söz konusu askerlerin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını belirtti.