DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek, diyalog kapısının açık kalmasının önemine değinmişti.

DHA'nın haberine göre İtalya merkezli Corriere gazetesine konuşan Zelenskiy, Macron’un söz konusu açıklamalarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rusya ile diyaloğun ‘zaman kaybı’ olduğunu ifade ederek, “Yararsız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor. Rusya'nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Eski Sovyet imparatorluğunu yeniden inşa etme rüyasında kendilerini izole etmeye karar verdilerse, yardım edemeyiz. Karşılıklı saygı temelinde uluslararası kamuoyuyla işbirliği yapıp yapmamak onlara kalmış. Ekonomik yaptırımlar uygulandığında bizi Rusya'yı tecrit etmekle suçlayanlar oldu ama gerçek bu değildi. Putin'i marjinalleştiren savaş başlatma kararıydı” dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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