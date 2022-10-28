Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
Zelenskiy, iki gün içinde 30’dan fazla insansız hava aracıyla saldırı yapıldığını ve 23 Shahed drone’unun düşürüldüğünü belirterek, “Ayrıca Kh-59 güdümlü hava füzesi, iki Ka-52 taarruz helikopteri ve bir Su-25 taarruz uçağı hurdaya çevrildi. Toplamda bu süre boyunca (savaş boyunca) Rusya, 4 bin 500 füze saldırısı ve 8 binden fazla hava saldırısı düzenledi. Ama savaşmaya devam ediyoruz, daha da fazla saldırıyı engelleyeceğiz. Gökyüzümüzü koruyan savunucularımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Zelenskiy ayrıca 28 Ekim’de her yıl Ukrayna’nın Nazi işgalcilerinden kurtuluşunun kutlandığını belirterek, “İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm'e karşı savaşan ve onları mağlup eden Ukraynalıları saygıyla anıyoruz. Bugün bunu elimizde çiçeklerle değil, silahlarla yapıyoruz. Bugün atalarımızın kahramanlıklarının hatırasını korumak, onların başarılarını korumak demektir. Mücadelemizin 247’nci gününde Ukrayna'nın Nazilerden kurtarıldığı gün bir sembol haline geliyor: Mücadelemizin sonucu kesinlikle Ukrayna'mızın kurtuluşu olur. Ele geçirilen bölgeler kurtarılır. Bu geçmişte hep böyle olmuştur, gelecekte de böyle olacaktır. Herson, Donbas, Luhansk, Kırım'ın geleceği de böyle olacaktır” dedi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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