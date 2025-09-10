Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy'den 'hava kalkanı' çağrısı | Dış Haberler

        Zelenskiy'den 'hava kalkanı' çağrısı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine ilişkin olarak "Ortak bir hava savunma sistemi üzerinde çalışmalıyız ve Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 21:51 Güncelleme: 10.09.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy'den 'hava kalkanı' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine karşı "uygun bir yanıt" verilmesi gerektiğini belirterek, "Ortak bir hava savunma sistemi üzerinde çalışmalıyız ve Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız." dedi.

        Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Görüşme sırasında Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Hepimiz bunun Rusya'dan tamamen farklı bir tırmanış seviyesi olduğunu anlıyoruz. Uygun bir yanıt verilmeli." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Zelenskiy, Rusya'ya ait "Şahed" tipi İHA parçalarının Polonya'nın bazı yerleşim birimlerinde bulunduğunu belirtti.

        Rusya'nın, Polonya hava sahasına İHA'lar göndermesini "meydan okuyan davranış" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Ortak bir hava savunma sistemi üzerinde çalışmalıyız ve Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız." çağrısında bulundu.

        Zelenskiy, İHA saldırılarının önlenmesi konusunda Ukrayna'nın tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm NATO üyesi ülkelerle koordinasyon sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

        Rusya Savunma Bakanlığı da "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa