        Zelenskiy'den Azerbaycan'a 'ortaklık' mesajı | Dış Haberler

        Zelenskiy'den Azerbaycan'a 'ortaklık' mesajı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan'la stratejik ortaklığın geliştirilmesini dört gözle beklediklerini belirtti

        Giriş: 24.08.2025 - 21:09 Güncelleme: 24.08.2025 - 21:09
        Zelenskiy'den Azerbaycan'a 'ortaklık' mesajı
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına teşekkür etti.

        Aliyev'in Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına gösterdiği saygıya yüksek değer verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna ve Azerbaycan her zaman birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir." diye kaydetti.

        Zelenskiy, dost Azerbaycan'ın insani ve diğer alanlardaki desteğinden dolayı minnettarlığını belirterek, "Halklarımızın yararına stratejik ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Aliyev, Zelenskiy'e gönderdiği tebrik mesajında Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

