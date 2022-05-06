Zelenskiy'den Almanya Başbakanı Scholz'a davet

Zelenskiy, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un düzenlediği "Ukrayna'da Savaş" başlıklı çevrim içi programda, ülkesindeki son durumu anlattı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın "tam kapsamlı saldırı" olduğunun altını çizen Zelenskiy, Avrupalı liderleri de uyardı.
"Ukrayna düşerse, Rusya sizin için gelir. Bu bir nesil alabilir ama (Rusya) Avrupa için gelecek." diyen Zelenskiy, bir eliyle Rusya'ya yaptırım uygulayanların, diğer eliyle Rusya'yla anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Barışın sağlanabilmesi için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, böylece ulusun tüm topraklarını geri alabileceğini kaydetti.
"Rusya, savaş suçu kovuşturmalarından kaçabileceğini düşünüyor"
Zelenskiy, Rusya'nın, nükleer saldırı tehdidi nedeniyle savaş suçlarından yargılanmaktan kurtulabileceğini düşündüğünü belirterek, "Çünkü onlar (Ruslar) sorumluluklarının onlarca yıl ertelenebileceğine inanıyorlar, nükleer devletin gücüne ve nükleer şantaj gücüne sahip oldukları için savaş suçlarından sorumlu tutulabileceklerine inanmıyorlar." dedi.
"Mariupol'daki durum, abluka ve açlıkla işkence örneği"
Zelenskiy, Mariupol'daki son durum sorulduğunda, Rus ordusunun burada canavarca ve insanlık dışı bir tutum sergilediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu, askeri bir olay değil. Bu, ölüme doğru bir işkence. Bu, abluka ve açlıkla işkence örneği. Hiç kimse herhangi bir gıda maddesi alamıyor. Tüm uluslararası kuruluşların bölgeye girmesi yasak. Yapılan işkenceler, öldürmeler için askeri bir mahkeme olacak ama bu vahşet niye?"
"Almanya Şansölyesi Scholz, bu çok güçlü siyasi adımı atabilir"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Scholz'u, "güçlü bir siyasi adım" atmaya ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.
Vladimir Zelenskiy, "(Scholz) Davet edildi, davetiye bir süredir açık. Ukrayna'ya davet edildi, 9 Mayıs'ta Kiev'e gelmek için bu çok güçlü siyasi adımı atabilir. Önemini açıklamıyorum, nedenini anlayacak kadar kültürlü olduğunuzu düşünüyorum." dedi.
Zelenskiy, Steinmeier'in ziyaretini reddetmişti
Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, nisan ortasında Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Zelenskiy'nin Steinmeier’i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.
Scholz da Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde engel teşkil ettiğini açıklamıştı.
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