Zelenskiy'den AB açıklaması

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya - Ukrayna savaşı ve AB üyeliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye tam üye olacağına inandığını ve buna şüphesi olmadığını söyledi.

Zelenskiy ayrıca Rus güçlerinin Mariupol'deki insani koridoru engellemeye devam ettiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Mariupol Tiyatrosu'ndaki kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ve şu ana kadar 130 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

MARİUPOL TİYATROSU'NA SALDIRI

16 Mart'ta Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olan Drama Tiyatrosu'nun Rusya'nın bombardımanının hedefi olduğu duyurulmuş, yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulanmıştı.

İtalya hükümeti, "mümkün olan en kısa sürede" tiyatro binasını yeniden inşa etmeyi teklif etmişti.

Stratejik liman kentindeki binaların tahminen yüzde 80'i Rus saldırılarında büyük hasar gördü veya yıkıldı.