Zelenskiy'den Cumhuriyet Bayramı için Türkçe mesaj

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."