Zelenskiy: ABD ile iş birliğinden olumlu sonuçlar bekliyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, barış konusunda atacakları adımlara da yer verdi.

REKLAM advertisement1

Barış için aşamalı bir plan hazırladıklarını belirten Zelenskiy, hızlı bir çalışma yürüttüklerini ve yakında planın hazır olacağını duyurdu.

Zelenskiy ayrıca barışın sağlanması için Avrupa ile benzer görüşlere sahip olduğunu belirtirken, her zaman olduğu gibi güvenlik garantilerinin önemine değindi.

ABD AÇIKLAMASI

Zelenskiy, ABD ile ilişkilerine dair de yeni bir açıklamada bulundu. Zelenskiy, ABD ile iş birliği konusunda önümüzdeki hafta olumlu neticeler beklediğini söyledi.