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        Haberler Dünya Zelenskiy: ABD ile iş birliğinden olumlu sonuçlar bekliyorum | Dış Haberler

        Zelenskiy: ABD ile iş birliğinden olumlu sonuçlar bekliyorum

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, aşamalı bir barış planı hazırladıklarını belirtirken, önümüzdeki hafta ABD ile iş birliğinden olumlu neticeler elde etmeyi beklediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:10
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        Zelenskiy: ABD ile iş birliğinden olumlu sonuçlar bekliyorum
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Zelenskiy, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, barış konusunda atacakları adımlara da yer verdi.

        Barış için aşamalı bir plan hazırladıklarını belirten Zelenskiy, hızlı bir çalışma yürüttüklerini ve yakında planın hazır olacağını duyurdu.

        Zelenskiy ayrıca barışın sağlanması için Avrupa ile benzer görüşlere sahip olduğunu belirtirken, her zaman olduğu gibi güvenlik garantilerinin önemine değindi.

        ABD AÇIKLAMASI

        Zelenskiy, ABD ile ilişkilerine dair de yeni bir açıklamada bulundu. Zelenskiy, ABD ile iş birliği konusunda önümüzdeki hafta olumlu neticeler beklediğini söyledi.

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