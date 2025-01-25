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        Haberler Dünya Zelenskiy: Azerbaycan gazını sevk edebiliriz | Dış Haberler

        Zelenskiy: Azerbaycan gazını Avrupa'ya sevk edebiliriz

        Rus gazının, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gidişini engelleyen Ukrayna yönetimi, Avrupa için alternatif teklifinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Azerbaycan gazını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 23:10
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        Zelenskiy: Azerbaycan gazını sevk edebiliriz
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        Ukrayna, 2025 yılı itibarıyla Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine sevkini durdu.

        Macaristan ve Slovakya yönetimlerinin tepkisini çeken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus gazının yerine alternatif önerisinde bulundu. Zelenskiy "Azerbaycan gazını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edebiliriz. Azerbaycan'ın ihracat kapasitesi yüksek. Altayapımızı kullanarak Avrupa'ya gazı taşıyabiliriz. Rusya'nın kâr etmesine izin vermeyeceğiz. Azerbaycan'ın kazanmasını ise memnuniyetle karşılarız. Slovakyalılara yardımcı olmaktan hoşnut oluruz." dedi.

        Zelenskiy ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile geçtiğimiz günlerde görüşerek konuyu gündeme getirdiğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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