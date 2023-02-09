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Zelenskiy'nin Avrupa'dan acil uçak ve ağır silah talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa'ya çağrıda bulunarak Rusya ile olan savaşta ülkesine hızlı bir şekilde uçak ve ağır silah teslimatı yapılmasını istedi

Giriş: 09.02.2023 - 02:44 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy Avrupa'dan acil uçak ve ağır silah istedi
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'dan ülkesine olabildiğince hızlı bir şekilde uçak ve ağır silah teslimatı yapmasını talep etti.

Londra ziyareti sonrası Paris'e gelen Zelenskiy, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın açıklaması yaptı.

Paris'e gelmekten memnuniyet duyduğunu aktaran Zelenskiy, ziyaretinin Avrupa kıtasının birliğini güçlendirmeye yardım edeceğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Zelenskiy, Fransa ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımında bulunduğunu anımsatarak ülkesinin silah ihtiyacının halen bitmediğini belirtti.

Avrupa'ya, ülkesine süratli bir şekilde uçak ve ağır silah teslimatı yapması çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çabuk uzun menzilli ağır silah edinirse, pilotlarımız ne kadar çabuk uçak alırsa bu Rus saldırganlığı o kadar çabuk sona erer ve Avrupa'ya da barış geri gelir." ifadesini kullandı.

Macron da Zelenskiy'i cesaretli ve açık sözlü bulduğunu belirterek "bağlılığının etkileyici olduğunu" söyledi.

Zelenskiy'ye Fransa'nın ve Avrupa'nın silah gönderme iradesinin devam edeceğine ilişkin garanti veren Macron, "(Ukrayna) Barışı inşa etmek için bize güvenebilir." diye konuştu.

Macron, Ukrayna için yapılanların Avrupa'ya gelecek taahhüt ettiğini savundu.

Scholz da Ukraynalıların cesaretli, kahraman ve azimli olduğu yorumunu yaptı.

Ukrayna'ya yönelik taahhütlerinde kararlı olduklarını aktaran Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya mali ve insani yardımların yanı sıra ve silah, ağır top, hava savunma sistemleri ve muharebe tankları yardımı yaptıklarını hatırlattı.

Scholz, Ukrayna'ya silah yardımına devam edeceklerini belirtti.

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