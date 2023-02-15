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Zelenskiy, AB’ye katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasının önünde engel olmadığını söyledi

AB Dönem Başkanı olan İsveç Başbakanı Kristersson'u başkent Kiev'de ağırlayan Ukrayna lideri Zelenskiy, AB'ye üyelik müzakerelerine başlamak için önlerinde bir engel bulunmadığını belirterek üyelik arzularını yineledi.

Giriş: 15.02.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy, AB’ye katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasının önünde engel olmadığını söyledi
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için görüşmelerin bu yıl başlamasının önünde hiçbir engelin olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

Zelenskiy, başkent Kiev’de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Kiev’de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

AB dönem başkanı İsveç ile birlikte Ukrayna’nın üyeliğine ilişkin müzakerelerin bu yıl başlaması için gereken her şeyi sağlamaları gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Biz bunu çok istiyoruz ve bunun önünde hiçbir engel yok ve olmayacak." dedi.

Zelenskiy, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bazen görüştüklerini söyleyerek, "Biliyorsunuz onu davet etmiştik ve fırsat buldukça ülkemizi memnuniyetle ziyaret edecek. Bu toplumumuz için önemli bir destek sinyalidir." ifadesini kullandı.

Günümüzde farklı iletişim araçları olduğuna işaret eden Zelenskiy, bu araçlarla Biden ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, cephedeki duruma ilişkin Bahmut ve Vugladar'da durumun çok zor olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin direndiğini ve Rus ordusuna büyük kayıplar verdirdiğini ileri sürdü.

Fotoğraf: AA

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