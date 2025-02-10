Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: 18 yaşındakiler sözleşmeli asker olacak | Dış Haberler

        Zelenskiy: 18 yaşındakiler sözleşmeli olacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir süredir sıkıntı çekilen piyade eksikliği konusunda önemli bir adım atmaya hazırlandıklarını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan planda, 18-24 yaş arası gençlerin sözleşmeli olarak askere alınması öngörülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "18-24 yaş sözleşmeli asker olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz yıldan beri sıklıkla dile getirilen piyade eksikliğine ilişkin yeni bir adım atacaklarını açıkladı.

        Zelenskiy, 18-24 yaş arası gençlerin sözleşmeli olarak askere alınacağını duyururken, bu askerlik biçiminin gönüllü olacağını ve gençlere önemli ayrıcalıklar tanınacağını ifade etti. Zelenskiy'nin açıklamasına göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı ilgili plan konusunda hazırlıklarını sürdürürken planın yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Ukrayna-Rusya Savaşı'nda her iki taraf da ağır zayiat verirken, Rusya piyade eksikliğini çok daha çabuk şekilde kapatabiliyor. 145 milyon nüfusa sahip olan Rusya'nın, 35 milyon nüfusa sahip Ukrayna'ya göre potansiyel asker sayısı bakımından avantajı bulunuyor.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya askerlik yaşını 18'e indirmesi gerektiği konusunda baskı yapıyordu. Ancak Volodimir Zelenskiy asıl eksiklerinin asker değil silah olduğunu belirterek askerlik yaşını 18'e indirmeyi reddetmişti.

        Son gelinen noktada Zelenskiy, fikrini tam olarak değiştirmese de 25 yaş altı için sözleşmeli askerlik seçeneğini devreye aldı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa