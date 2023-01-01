Zelenski: Beyaz bayrak çekmedik, düşmana mavi sarı bayrağımızı gösterdik

DHA

Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, "Unutmak imkansız. Affetmek imkansız. Ama kazanmak mümkün" diyerek, ülkesinin 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından gösterdiği mücadeleyi övdü. Zelenski, "24 Şubat'ta uyandık. Başka bir hayata. Başka insanlar olarak. Başka Ukraynalılar olarak. Kimin kim olduğunu gördük. Dostlar ve düşmanlar neler yapabilir ve en önemlisi biz neler yapabiliriz gördük. 24 Şubat'ta milyonlarcamız bir seçim yaptı. Beyaz bayrak değil, mavi ve sarı bayrağı gösterdi. Kaçmadık ve birlik olduk. Düşmanı karşıladık, direndik ve savaştık" dedi.

"KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Zelenski, "24 Şubat'taki patlamalar bizi hayrete düşürdü. Bize teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok dendi. Biz ise kazanmaktan başka seçeneğimiz yok diyoruz. Paniği aştık. Biz kaçmadık, birleştik. Şüpheleri, umutsuzluğu ve korkuyu yendik. Kendimize ve gücümüze inandık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna için 2022'nin 'kayıplar yılı' olmadığını vurgulayan Zelenski, "Bu yıl, Ukrayna için, tüm Avrupa için ve tüm dünya için bir kayıp yılı olarak adlandırılabilir. Ama bu yanlış. Bunu söylememeliyiz. Hiçbir şey kaybetmedik. Bizden alındı. Ukrayna erkeklerini ve kadınlarını kaybetmedi, katiller tarafından öldürüldüler. Ukraynalılar evlerini kaybetmediler, teröristler tarafından yok edildiler. Topraklarımızı kaybetmedik, işgalciler tarafından işgal edildiler. Dünya barışı kaybetmedi, Rusya onu yok etti" diye konuştu.

"BU YIL GERİ DÖNÜŞ YILIMIZ OLSUN"

Zelenski, 2023'ün Ukrayna için geri dönüş yılı olmasını dilediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl geri dönüş yılı olsun. Halkımızın dönüşü. Askerlerin ailelerine dönüşü. Mahkumların evlerine, göçmenlerin Ukrayna'larına dönüşü olsun. Topraklarımızın dönüşü. Geçici olarak işgal edilen topraklarımız sonsuza kadar özgür olacak. Normal hayata dönüş. Sokağa çıkma yasağı olmayan mutlu anlara dönüş. Hava saldırısı sirenleri olmadan dünyevi sevinçlere dönüş olsun. Bizden çalınanların geri dönüşü olsun."