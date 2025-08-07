Zeki Yavru: Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, "Bizim adımıza güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Önce Samsun'da başladık sonra Hollanda'ya gittik. Hazırlık maçlarında belki istediğimiz sonuçlar olmadı ama oyun anlamında bizim için güzel geçti diyebilirim. Artık hazırız. Lige son iki gün kaldı. Lig başlayacak. İnşallah hayırlısıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçlar zordur. O yüzden iyi konsantre olup lige iyi başlamak istiyoruz" dedi.

"3 PUANLA LİGE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Galibiyetle lige başlamanın önemli olduğunu ifade eden Zeki Yavru, "Her rakibin kendi içinde zorlukları var. Her maçın kendi zorlukları var. Biz de bunun bilincinde analizimizi yaptık. Maça hazırlanıyoruz. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye umuyorum. 3 puanla başlamak istiyoruz iç sahada. Sonrasında zaten bu ay içerisinde 6 tane müsabaka var bizim adımıza. Zorlu bir süreç. İnşallah lige 3 puanla başlarsak moralli bir şekilde bu süreci de devam ettiririz" diye konuştu.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ" Geçen sezon yakalanan başarıyı tekrarlamak istediklerinin altını çizen Yavru, "Geçen sezona başladığımızda kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Süreç bizi hedefe odakladı diyebiliriz. Bu sezon da farklı kulvarlarda 50 tane müsabaka var. Lige başlayacağız, sonrasında Avrupa Ligi eleme maçının sonrasında ne olur hep birlikte göreceğiz, süreci yaşayacağız. İnşallah bizim adımıza iyi bir sezon olur. Çünkü zor bir sezon. Çok fazla maç var. Şu an kendi adıma bir hedef belirtmeyeceğim. En önemlisi bizim için camiamızı, taraftarımızı geçen sezon çok fazlasıyla mutlu etmiştik. İnşallah bu sezon da onları mutlu edebileceğimiz, bizim adımıza güzel bir sezon olur diye umuyorum" şeklinde konuştu.